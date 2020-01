Jeroen Zoet passa in prestito all'Utrecht fino al 30 giugno. Il portiere del PSV Eindhoven, costantemente nel giro della Nazionale olandese (con cui ha disputato 11 partite), finirà dunque la stagione nella squadra attualmente settima in Eredivisie.

'Jeroen is een vaste waarde in de selectie van Oranje, maar het is logisch dat hij ritme moet houden om in beeld te blijven bij de bondscoach'https://t.co/IYAJAE9o1r

— PSV (@PSV) January 14, 2020