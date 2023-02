ufficiale QPR, esonerato Critchley dopo appena 2 mesi. Aveva firmato fino al 2026

Neil Critchley non è più l'allenatore del Queens Park Rangers. L'ex tecnico delle giovanili del Liverpool, che aveva firmato un contratto di tre anni e mezzo appena due mesi fa, è stato esonerato per i pessimi risultati: ha raccolto solo una vittoria in dodici partite, una striscia che ha portato la squadra londinese al 17° posto in Championship.