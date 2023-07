ufficiale Rafael Ratao lascia il Tolosa e torna in Brasile. Ha firmato con il Bahia

Rafael Rogério da Silva, attaccante classe 1995, torna in Brasile. Come avevamo anticipato due giorni fa , Ratao passa a titolo definitivo al Bahia dopo due anni in Francia, dove ha vestito la maglia del Tolosa.

Il comunicato

Il Tolosa e il Bahia hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante Rafael Ratão.

Due anni dopo il suo arrivo dallo Slovan Bratislava nell'ultimo giorno di mercato, l'attaccante dalla risata e dal sorriso contagiosi si accinge a raccogliere una sfida ambiziosa nel club di proprietà del Football City Group.

Apprezzato dallo spogliatoio e dai tifosi, torna nel suo Paese d'origine dopo aver segnato 19 reti in 64 partite.

I suoi undici gol e due assist in Ligue 2 lo hanno reso uno dei grandi artefici della promozione in Ligue 1 la scorsa stagione, in cui haovviamente partecipato alla vittoriosa campagna della Coupe de France, oltre che alla salvezza della nostra squadra, con cinque gol e quattro assist.