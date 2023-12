ufficiale Rangers, ecco Fabio Silva. Il talento portoghese lascia per la 3ª volta i Wolves

Fábio Silva è un nuovo giocatore dei Rangers. Il club scozzese rende noto di aver trovato l'accordo col Wolverhampton per un prestito fino al termine della stagione.

"Sono molto felice, quando ho chiesto di Glasgow e dei Rangers, tutti mi hanno detto cose positive sul clube la sua storia. Ho giocato qui una volta col Porto in Europa League, conosco quindi l'ambiente e lo stadio. È tutto perfetto" sono le prime dichiarazioni rilasciate dal giocatore ai canali ufficiali dei gers.

21 anni, Fábio Silva lascia il Wolverhampton per la terza volta e sempre a titolo temporaneo. Nella prima occasione la destinazione fu l'Anderlecht mentre gli ultimi sei mesi della passata stagione li ha giocati al PSV Eindhoven. In questo inizio di stagione Silva ha raccolto 10 presenze, con un gol segnato in Coppa di Lega. Considerato uno dei prospetti lusitani più importanti, Fábio Silva ha segnato 10 reti in 19 presenze con la nazionale Under 21. Il suo contratto con i Wolves scade nel 2026.