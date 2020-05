ufficiale Rangers Glasgow, l'ex Fiorentina Hagi è stato riscatto dal Genk

Con una nota diramata dal sito ufficiale del club, il Rangers Glasgow ha ufficializzato il riscatto di Ianis Hagi dal Genk. Il centrocampista era arrivato a gennaio in Scozia in prestito con diritto di riscatto, ha collezionato sette presenze con un gol. Niente da fare per la Lazio. Il club biancoceleste era alla finestra per il giocatore qualora non fosse stato riscattato dal club scozzese.