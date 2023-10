I Rangers hanno scelto il loro nuovo allenatore: sarà Philippe Clement a guidare la squadra di Glasgow dopo l'avventura al Monaco terminata a giugno 2023. Il tecnico belga torna dunque in pista prendendo in mano l'attuale seconda forza del massimo campionato scozzese (-7 dalla capolista Celtic). Per lui contratto fino al 2027.

Questo l'annuncio ufficiale:



It’s an honour and I’m very proud to start a new chapter as the Head Coach of @RangersFC !💙

Can’t wait to get to work with the team and meet the fans in the stadium.👊🏻 pic.twitter.com/7QMGbYuA9C

— Philippe Clement (@philippe_clemnt) October 15, 2023