Nuovo rinforzo per i Rangers di Steven Gerrard. La squadra scozzese infatti ha annunciato l'acquisto di Calvin Bassey, difensore del Leicester City che concluderà la stagione con le Foxes ma ha già firmato un pre-contratto con i Rangers.

Steven Gerrard, dopo l'ufficialità, ha dichiarato: "C'erano molti club interessati a Calvin e per noi è piacevole garantire i servizi di un altro giovane talento.

È un atleta forte e dinamico e un terzino moderno. Crescerà ulteriormente e siamo entusiasti di aver fatto un'altra forte aggiunta al nostro gruppo".

📝 #RangersFC are delighted to announce the pre-contract signing of Calvin Bassey from @LCFC.

