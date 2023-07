ufficiale Rayo Vallecano, ecco il nuovo terzino sinistro. Arriva lo svincolato Espino

Nuovo rinforzo per il Rayo Vallecano. Alfonso Espino, terzino sinistro uruguaiano classe 1992, ha firmato un contratto triennale; il giocatore si era svincolato dal Cadice, club che lo ha portato in Europa e con cui ha giocato per quattro anni e mezzo.