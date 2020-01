Il Real Madrid cede in prestito il promettente portiere Andriy Lunin all'Oviedo, in Segunda Division. L'ucraino era rientrtato alla base dopo il breve prestito al Valladolid dove ha collezionato solo due presenze in Copa del Rey. 20 anni, Lunin è considerato uno dei portieri emergenti del calcio mondiale e ha già all'attivo 5 presenze con la nazionale maggiore ucraina.