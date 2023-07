ufficiale Real Sociedad, preso Camara dell'Atletico Madrid. Contratto fino al 2026

vedi letture

La Real Sociedad guarda al presente, cercando rinforzi per affrontare al meglio l'anno prossimo sia la Liga che la Champions League, ma anche il futuro. I baschi hanno infatti chiuso per un colpo in prospettiva. Il talento in questione è Ibra Camara dell'Atletico Madrid, centrale difensivo che nell'ultima stagione si è diviso tra Atletico Under 19 e squadra B.

Con il mancato accordo tra entourage del giocatore e club madridista per il rinnovo, sono arrivate diverse offerte e la Real Sociedad. Contratto fino al 2026 per il giocatore, che dovrebbe iniziare nella formazione B e compiere il suo percorso di crescita che lo porterà poi in prima squadra. Il club basco ha annunciato il suo arrivo sui propri canali social.