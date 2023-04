ufficiale Real Valladolid, il 6-0 del Bernabeu costa caro a Pacheta: arriva l'esonero

vedi letture

Il pesante 6-0 subito ieri al Bernabeu costa la panchina a Juan José Rojo Martín, noto come Pacheta. La squadra ha vinto solo una delle ultime sette partite ed è scivolata in quintultima posizione in classifica, con un solo punto di vantaggio sull'Espanyol terzultimo.