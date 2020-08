ufficiale Red Bull Bragantino, preso l'ex Udinese Evangelista

Nuovo prestito per Lucas Evangelista (25). Questa volta si tratta di un ritorno in patria, visto che la destinazione scelta dal Nantes è il Red Bull Bragantino. Accordo per un anno.

Evangelista ha conosciuto anche il nostro campionato, grazie all'Udinese che lo ha acquistato nel 2014, prima di darlo in prestito a Panathinaikos ed Estoril Praia.Tredici presenze complessive ed un goal. Nell'ultima stagione il centrocampista brasiliano ha giocato nel Vitoria Guimaraes.