ufficiale Reims, Salama sarà l'erede di Balogun. Arriva dall'Angers

Il Reims si assicura l'erede di Folarin Balogun, attaccante che è tornato all'Arsenal dopo il prestito annuale. Amine Salama, franco-marocchino classe 2000, sarà a disposizione di Will Still per la prossima stagione. Autore di 3 gol e 2 assist in 25 partite di Ligue 1, arriva per 4 milioni di euro.