ufficiale Rinforzo dello Strasburgo, in Ligue 1 torna il terzino Guilbert dall'Aston Villa

vedi letture

Frederic Guilbert torna a casa. Il terzino destro che ha firmato con lo Strasburgo arriva dall'Aston Villa a titolo definitivo, ceduto a costo zero dal club inglese. Ad annunciarlo è la stessa società francese, con il nuovo numero 32 che ha voluto esternare tutta la sua felicità per questo trasferimento al sito ufficiale dello Strasburgo: "Non c'è mai due senza tre! Ho aspettato questo momento per molto tempo, quindi sono davvero felice. i sono sempre trovato bene qui, in questa città e in questo club, e lì mi sono già divertito molto. Si tratta quindi di una sequenza logica. Sono pronto a dare ancora tutto. L'obiettivo comune è restare in Ligue 1".