ufficiale Rinforzo in avanti per il Luton Town. Dallo Stoke City arriva Jacob Brown

Il Luton Town fresco di promozione in Premier League, sta cercando utili rinforzi per provare a raggiungere l'obiettivo salvezza. L'ultimo in ordine cronologico è arrivato nella giornata di oggi, con l'ingaggio di Jacob Brown. L'attaccante classe '98 arriva dallo Stoke City.

Dopo aver segnato 7 gol in 38 gare di campionato con i Potters lo scorso anno, Brown ha iniziato alla grande anche la Championship 2023/24 con un una rete alla prima giornata. Ora però per lui si aprono le porte della Premier League, dove dovrà confermare la sue doti realizzative. Gli Hatters hanno annunciato tale acquisto co un post sui propri canali social.