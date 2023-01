ufficiale Rinforzo per De Zerbi, preso il giovane centrocampista Ayari dall'AIK

Yasin Ayari ha firmato per il Brighton. Il 19enne arriva a titolo definitivo, come spiegato dal sito ufficiale del club inglese, dall'AIK ed ha firmato un contratto fino a giugno 2027. Il direttore tecnico David Weir ha descritto così il centrocampista: "Yasin è Versatile, tecnico e bravo con la palla. Avrà bisogno di tempo per ambientarsi qui e in Premier League, ma non vediamo davvero l'ora di lavorare con lui".