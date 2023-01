ufficiale Rinforzo per la difesa del Southampton. Dal Luton arriva James Bree

Nuova occasione per James Bree. Il difensore inglese, classe 1997, lascia il Luton e firma un contratto con il Southampton fino al 30 giugno 2026. Terzino destro, Bree ha vestito la maglia dell'Aston Villa, con cui però non aveva mai giocato in Premier League.