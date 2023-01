UFFICIALE: Roberto Martinez è il nuovo commissario tecnico del Portogallo

Roberto Martinez è il nuovo commissario tecnico del Portogallo. Lo ha annunciato la Federcalcio, che proprio in questo momento sta presentando l'ex allenatore di Everton e Belgio in conferenza stampa. Ha firmato fino al 2026.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira

A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9

