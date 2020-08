ufficiale Robinho è svincolato, l'Istanbul Basaksehir ha comunicato il suo addio

Avventura in Turchia conclusa per Robinho, ex attaccante tra le altre di Milan e Manchester City. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, l'Istanbul Basaksehir ha reso noto che il calciatore classe '84 non rinnoverà il contratto e, di conseguenza, da oggi sarà libero di accasarsi altrove. "Lo ringraziamo - si legge nel comunicato - per i suoi sforzi nel nostro club. Un atleta esemplare grazie alla sua umiltà, personalità e carattere".