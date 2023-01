UFFICIALE: Romeo Beckham torna in Inghilterra. Il figlio di David è del Brentford B

Ritorno nel campionato inglese (è cresciuto nelle giovanili Arsenal) per Romeo Beckham, figlio secondogenito di David. Il classe 2002 ha lasciato l'Inter Miami, di cui il padre è proprietario, per unirsi alla squadra B del Brentford in prestito secco fino al termine della stagione.

✍️ Welcome to #BrentfordB, Romeo Beckham!

The 20-year-old joins on loan from Inter Miami until the end of the 2022/23 season#BrentfordFC pic.twitter.com/KPAmWsvCOk

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 6, 2023