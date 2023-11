ufficiale Sabato l'esordio in Bundesliga, oggi il 1° contratto da Pro di Pavlovic al Bayern

Prima l'esordio in Bundesliga, oggi il rinnovo: Aleksandar Pavlovic ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Bayern Monaco. Il centrocampista difensivo, 19 anni, si è legato ai campioni di Germania fino al 2027. Solo sabato scorso è stato lanciato per la prima volta nel massimo campionato tedesco, giocando gli ultimi 13 minuti nella sfida contro il Darmstadt.

Il CEO del club, Jan-Christian Dreesen, accoglie così la notizia: "Siamo molto contenti per Aleksandar Pavlovic, che in pochi giorni ha festeggiato non uno ma due primati: prima il suo debutto in Bundesliga, ora il suo primo contratto da professionista. Un ragazzo nato a Monaco di Baviera che arriva nella prima squadra del Bayern: i nostri tifosi sognano che queste storie diventino realtà, come facciamo noi nel club. Il suo percorso dovrebbe essere anche un esempio per i nostri giovani giocatori del fatto che si può arrivare al top attraverso il campus".

Ecco le dichiarazioni dello stesso Pavlovic: "Sono cresciuto al Bayern e sono molto felice di aver firmato il mio primo contratto da professionista. Lo sognavo da quando ero piccola. Mille grazie a tutti coloro che mi hanno supportato al FC Bayern Campus. Voglio imparare in ogni sessione di allenamento e continuerò a lavorare duro su me stesso”.