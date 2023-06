Marco Tilio è un nuovo giocatore del Celtic di Glasgow. L'esterno destro australiano lascia il Melbourne City e firma un contratto di cinque stagioni con il club scozzese, che ha salutato in giornata il connazionale Aaron Mooy, che ha deciso di ritirarsi.

🍀 #WelcomeMarco!

We are delighted to announce the signing of Australian attacker Marco Tilio from Melbourne City on a five-year deal, subject to international clearance 🇦🇺🆕

Welcome to Paradise, Marco 🤝💚

