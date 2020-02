© foto di Federico De Luca

Dopo la fine dell'avventura durata sei anni con i Montreal Impact, società di MLS di proprietà del numero uno del Bologna Joey Saputo, Ignacio Piatti ha trovato una nuova squadra. L'attaccante classe 1985, transitato in italia per un biennio a Lecce, è stato ufficializzato come nuovo calciatore del San Lorenzo, formazione nella quale ha militato fra il 2012 e il 2014. Il Ciclón ha dato l'annuncio con un video sui propri canali social ricordando le sue gesta nell'anno della vittoria del campionato e della Copa Libertadores.