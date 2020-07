Santi Cazorla riparte dal Qatar. Il centrocampista ha salutato nei giorni scorsi il Villarreal e ha deciso di cambiare club. Il giocatore ha infatti firmato un contratto con l'Al Sadd, formazione di Doha. A darne l'annuncio è stato lo stesso club qatariota sul profilo Twitter.

We have reached an agreement with Santi Cazorla. He will reach Doha soon to complete the formalities and join the team. Welcome to Al-Sadd, Santi!🖤🤍@19SCazorla @qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/9c2hEcRGy7

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 20, 2020