ufficiale Santos, blindato il talento 15enne Angelo. Domani può esordire coi big e superare Pelé

vedi letture

La fucina del calcio brasiliano è pronta a sfornare tanti nuovi talenti. Tra questi, troviamo sicuramente l'esterno offensivo 15enne Angelo, che appena 24 ore dopo essersi allenato per la prima volta con la prima squadra del Santos (a soli 15 anni, 10 mesi e 2 giorni) ha firmato il suo primo pre-contratto col club paulista. Questo, anche per poter viaggiare nel fine-settimana a Rio de Janeiro insieme ai nuovi compagni per affrontare il Fluminense al "Maracanã" nel prossimo turno di campionato.

L'idea di mister Cuca, difatti, è quella di lanciarlo in campo già nella sfida di domani, sempre che le cose per il Peixe non si mettano in salita. Se Angelo dovesse riuscire a debuttare, sarebbe così il secondo più giovane esordiente nella storia del Santos, superando Pelé e mettendosi solamente alle spalle di Antônio Wilson Vieira Honório "Coutinho" (esordio tra i pro a 14 anni nel 1958).