ufficiale Schalke, l'eroe della promozione Terodde annuncia: "A giugno lascio la squadra"

Comunque vada a finire, Simon Terodde lascerà lo Schalke 04 al termine della stagione. Lo fa sapere lo stesso giocatore attraverso il sito ufficiale del club: "Nelle ultime settimane ci sono state molte speculazioni mediatiche sul mio futuro. Né il club né io ne abbiamo bisogno in queste settimane. Quindi vorrei dire che il mio tempo allo Schalke finirà in estate". 35 anni, l'attaccante è stato l'uomo che ha riportato la squadra in Bundesliga vincendo la classifica marcatori con 30 reti. In questa stagione le difficoltà sotto porta sono state maggiori, solo 3 i centri in 26 partite. Quando mancano 8 giornate alla fine del campionato, lo Schalke è penultimo in classifica, con la zona playout distante solo un punto e la salvezza quattro.