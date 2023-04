ufficiale Sconfitta fatale contro l'Almeria per Quique Sanchez Flores. Il Getafe lo ha esonerato

vedi letture

La sconfitta di ieri per 2-1 in casa contro l'Almeria è stata fatale per Quique Sanchez Flores. Il Getafe infatti, attualmente quartultimo in classifica in attesa delle gare di Valencia ed Espanyol, ha deciso di esonerarlo, sollevando anche il suo staff dall'incarico. Il club spagnolo lo ha comunque ringraziato per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati.