UFFICIALE: Sheffield United, dal WBA arriva lo scozzese Oliver Burke

Oliver Burke è un nuovo giocatore dello Sheffield United. L'attaccante scozzese, dopo il prestito all'Alaves, è tornato in Inghilterra. Il classe '97 si trasferisce ai blades, trovato un accordo triennale con il club. Ecco il comunicato:

Welcome, Oli. ✍️

United have completed a fourth signing of the week after securing a deal for Scotland international Oli Burke, who joins from West Bromwich Albion for an undisclosed fee.

— Sheffield United (@SheffieldUnited) September 9, 2020