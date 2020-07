UFFICIALE: Sheffield United, nuovo rinforzo tra i pali. Foderingham firma per 3 anni

Rinforzo tra i pali per lo Sheffield United, che si è assicurato il portiere inglese Wes Foderingham. Il classe '91, svincolatosi poche settimane fa dopo l'avventura coi Glasgow Rangers, ha firmato un contratto triennale col club di Premier League.

✍️ Chris Wilder has moved quickly to bolster United’s goalkeeping ranks for next season with the addition of Wes Foderingham on a three-year contract.

The 29-year-old signs at Bramall Lane having left Glasgow Rangers at the end of May.

— Sheffield United (@SheffieldUnited) July 17, 2020