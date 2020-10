ufficiale Shenzhen FC, Dzemaili annuncia l’addio alla Cina

Dopo otto mesi allo Shenzen in Cina, in cui non ha collezionato neanche una gara a causa della pandemia che ha bloccato lo stop del campionato nel paese asiatico, il centrocampista Blerim Dzemaili ha annunciato il proprio addio. “Le cose non vanno sempre come vorremmo. - scrive l’ex di Bologna e Torino su instagram - Ho comunque avuto il piacere di incontrare persone fantastiche, conoscere un paese fantastico, una nuova cultura e una città incredibile. Grazie Cina! Grazie Shenzhen FC”.