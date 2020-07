ufficiale Si ritira Jedinak. L'ex capitano dell'Australia era svincolato da un anno

Mile Jedinak ha detto basta con il calcio giocato all'età di 35 anni. Capitano della selezione australiana - con cui aveva preso commiato dal 2018 - ai Mondiali del 2014, dopo un'iniziale esperienza nel campionato turco, in Europa si è distinto per le esperienze in Premier League, soprattutto nei cinque anni (dal 2011 al 2016) di Crystal Palace, e poi nei tre con l'Aston Villa, con cui aveva avuto l'ultima esperienza a livello di club. Svincolato dalla scorsa estate, si parlava di un possibile ritorno in A-League, scenario interrotto dall'annuncio che ha dato lui stesso sui suoi profili social: "Voglio ringraziare tutte le società che ho rappresentato per avermi permesso di farlo. Adesso per me è tempo di iniziare un nuovo capitolo".