UFFICIALE: Sion, preso Djourou. Era svincolato da un anno

Svincolato da un anno, Johan Djourou ha trovato squadra. Il difensore svizzero torna in patria firmando per il Sion. L'ex Arsenal ha firmato fino al termine della stagione. 33 anni, l'ultima esperienza di Djourou è stata in Italia, alla SPAL, dove ha raccolto appena 5 presenze.