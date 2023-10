ufficiale Siviglia, c'è il nuovo allenatore. Prima chance europea per Diego Alonso

Il Siviglia ha scelto il nuovo allenatore, che prende il posto di José Luis Mendilibar, esonerato domenica sera. Il club andaluso ha annunciato Diego Alonso che verrà presentato questa sera alle ore 19.

48 anni, l'uruguayano ha firmato fino al termine della stagione. È reduce dall'esperienza sulla panchina dell'Uruguay con cui ha partecipato agli ultimi Mondiali, uscendo alla fase a gironi. Si tratta in assoluto della sua prima esperienza alla guida di un club europeo, mentre da giocatore Alonso ha vestito le maglie di diversi club spagnoli: Valencia, Atlético Madrid, Racing Santander e Malaga. Dopo 8 giornate di campionato il Siviglia si trova in un deludente 14° posto in classifica mentre in Champions League la squadra ha ottenuto due pareggi in altrettante partite, contro Lens e PSV Eindhoven in un girone che comprende anche l'Arsenal.