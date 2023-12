ufficiale Siviglia, è addio con Fernando. Il centrocampista ha risolto il contratto

La notizia era attesa già da diversi giorni, ora è arrivata l'ufficialità: le strade del Siviglia e Fernando Reges si separano con sei mesi di anticipo. Il centrocampista brasiliano ha infatti risolto il contratto che lo legava al club andaluso, ecco il comunicato: "Il Sevilla FC e Fernando Reges hanno raggiunto un accordo per risolvere il contratto che legava il centrocampista brasiliano al club fino a giugno 2024. Il due volte campione di Europa League aveva chiesto al club di interrompere il suo rapporto di lavoro per motivi particolari e personali al fine di poter ritornare in Brasile.

Fernando ha conquistato quattro campionati portoghesi, tre coppe portoghesi, quattro Supercoppe e una prima Europa League, a cui ha poi aggiunto una Coppa di Lega inglese con il City e due campionati e una coppa di Turchia con il Galatasaray. Nel 2019 torna in uno dei maggiori campionati del continente con lo stemma del Siviglia, con il quale avrebbe ancora molto altro da dire.

Oltre a lasciare prova della sua qualità e dedizione in 167 partite ufficiali da giocatore biancorosso, ha aggiunto alla sua bacheca i titoli di Europa League 2020 e 2023. E nonostante il suo profilo sia quello di un centrocampista difensivo, ha realizzato sette gol - sei in Liga e uno in Coppa - e dieci assist. Nello specifico, il bilancio delle gare per competizione si conclude con 119 partite in Prima Divisione, 18 in UEFA Champions League, altrettante in UEFA Europa League e una in Supercoppa Europea".