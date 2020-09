Attraverso i propri canali ufficiali, il Siviglia ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo il portiere Yassine Bounoudal Girona. Il giocatore, classe 1991 e grande protagonista nella vittoria dell'Europa League, ha firmato fino al 2024.

🚨 We have signed @Bonoyass on a permanent deal from @GironaFC! 💪🧤🇲🇦#vamosmiSevilla #WeareSevilla

— Sevilla FC (Europa League Champions 🏆) (@SevillaFC_ENG) September 4, 2020