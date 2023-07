ufficiale Slimane va allo Sheffield United. Il tunisino classe 2001 arriva dal Brondby

Operazione in entrata per lo Sheffield United, fresco di ritorno in Premier League e voglioso di restare nel massimo campionato inglese. Le Blades hanno ufficializzato l'arrivo dal Brodby di Anis Slimane, centrocampista classe 2001.

Giunto al Brondby nell'estate del 2019, Slimane parte dall'Under 19 e arriva fino alla prima squadra diventandone un elemento cardine. Il club inglese ha annunciato tale acquisto sui propri canali social.