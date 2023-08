ufficiale Slonina lascia il Chelsea. Il portiere americano va in Belgio al KAS Eupen

Operazione in uscita per il Chelsea che, oltre a rinforzare la rosa a disposizione di Pochettino, deve anche piazzare qualche giocatore in esubero. Fa parte di questo gruppo Gabriel Slonina, che andrà a giocare in Belgio. Per lui è infatti ufficiale il passaggio al KAS Eupen con la formula del prestito.

Arrivato a Londra nella scorsa stagione, l'americano ha totalizzato 8 presenze con l'Under 21 del Chelsea. Ora per lui inizia una nuova esperienza, in una squadra dove può giocare con maggiore continuità. I Blues lo hanno salutato con un post sui social.