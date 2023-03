Solly March ha rinnovato il suo contratto col Brighton. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club inglese ha reso noto che il centrocampista classe '94 ha sottoscritto un nuovo contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva.

We are delighted to confirm that Solly March has signed a new contract until June 2026, with an additional one-year option. 😁

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 17, 2023