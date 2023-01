Ufficiale: Mislav Orsic è un nuovo giocatore del Southampton. L'esterno offensivo classe 1992, nazionale croato, lascia la Dinamo Zagabria dopo 4 anni e mezzo di permanenza e prova il salto in Premier League. I Saints ne hanno annunciato l'acquisto a titolo definitivo e la firma su un contratto fino al 30 giugno 2025.

✍️ #SaintsFC is delighted to confirm the signing of winger Mislav Oršić from #DinamoZagreb:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 6, 2023