ufficiale Southampton, l'attaccante N'Lundulu cambia casacca ma rimane in League One

Rientro anticipato e nuova ripartenza per Dan N'Lundulu, attaccante anglo-congolese di 23 anni di proprietà del Southampton. I Saints hanno interrotto l'esperienza al Cheltenham e girato il classe 1999 ancora in prestito e di nuovo a una squadra di League One. Lo attende il Bolton fino al termine del campionato.