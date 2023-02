Il Southampton fa sapere che Rubén Sellés è stato nominato tecnico della prima squadra fino al termine della staigone. 39 anni, spagnolo, Sellés è stato già traghettatore dei Saints a novembre dopo l'esonero di Ralph Hasenthuttl. Prende il posto di Nathan Jones, esonerato dopo tre mesi. Attualmente la squadra è ultima in classifica in Premier League, ma la zona salvezza dista soli tre punti.

#SaintsFC can today confirm that Rubén Sellés has been appointed as Men’s First Team Manager until the end of the 2022/23 season. pic.twitter.com/kOz8IHoVUI

— Southampton FC (@SouthamptonFC) February 24, 2023