UFFICIALE: Southampton, Ward-Prowse rinnova fino al 2025

James Ward-Prowse, centrocampista e capitano del Southampton, ha rinnovato il suo accordo fino al 2025. Il giocatore classe 1994 - cresciuto proprio nei saints - ha collezionato ben 278 presenze. Ecco il comunicato da parte del club inglese:

Five more years of @Prowsey16! 😇#SaintsFC is delighted to announce its captain has signed a new long-term contract with the club:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) August 17, 2020