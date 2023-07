ufficiale Sporting CP, ecco l'attaccante da 100 milioni di clausola. Preso Gyokeres

Viktor Gyökeres è un nuovo giocatore dello Sporting Clube de Portugal. L'attaccante svedese, 25 anni, arriva a titolo definitivo dal Coventry e ha firmato per i Leões un contratto fino al 2028 con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Nella passata stagione in Championship, Gyökeres è stato grande protagonista segnando 22 reti e servendo 12 assist in 50 partite.