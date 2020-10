ufficiale Sporting CP, il brasiliano Wendel passa allo Zenit

Il colpo a centrocampo dello Zenit San Pietroburgo si chiama Wendel. Il ventitreenne brasiliano dello Sporting CP si trasferisce in Russia a titolo definitivo, per 20 milioni di euro, e libera il posto per Joao Mario. Ha firmato un contratto fino al 2025.