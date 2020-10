ufficiale Sporting CP, Vietto saluta l'Europa e vola all'Al Hilal in Arabia Saudita

Dallo Sporting Clube de Portugal all'Arabia Saudita, Luciano Vietto lascia l'Europa. L'ex Atletico Madrid, come annunciato dalla società portoghese tramite un comunicato ufficiale, si trasferisce all'Al Hilal in cambio di 7 milioni di euro per il 75% del cartellino, che saranno equamente divisi con i Colchoneros per una clausola al momento dell'acquisto. A carico del sodalizio arabo anche i bonus di solidarietà per club terzi.