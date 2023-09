ufficiale Standard Liegi, altro colpo dall'Inghilterra. Ecco Djenepo del Southampton

Non si ferma ad Hayden lo Standard Liegi, che annuncia a stretto giro di posta un altro acquisto dall'Inghilterra. Preso l'attaccante Moussa Djenepo (25 anni) a titolo definitivo dal Southampton appena retrocesso in Championship, seconda serie. Contratto di tre anni in scadenza al 30 giugno 2026.