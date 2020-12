ufficiale Standard Liegi, dopo quattro ko consecutivi esonerato mister Philippe Montanier

Lo Standard Liegi ha esonerato mister Philippe Montanier. "La striscia di risultati negativi che dura ormai da diverse settimane non ci lascia altra scelta che separarci da mister Philippe Montanier e dal suo assistente Mickael Debeve", si legge nel comunicato ufficiale della società belga. "Il nostro club ora lavorerà per trovare la soluzione migliore per il resto di questa stagione", la chiosa.

Lo Standard Liegi, d'altronde, è solo undicesimo in classifica con 25 punti collezionati in 19 partite giocate. Ieri, in casa contro il Sint-Truiden, è arrivata la quarta sconfitta consecutiva.