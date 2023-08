ufficiale Stanke non giocherà con Bonucci. L'Union Berlino lo presta al Darmstadt

vedi letture

Ufficiale una cessione per l'Union Berlino, che sta per accogliere Leonardo Bonucci. Definita in queste ore, infatti, la partenza in prestito di Tim Skarke (passato al Darmstadt, club che conosce molto bene). Cresciuto nell'Heidenheim, nell'estate del 2019 l'esterno offensivo va infatti ai Lilien con cui colleziona 81 presenze in tre stagioni (impreziosite da 13 gol e 7 assist). Nel 2022 Stanke viene ceduto all'Union Berlino ma, solo un anno più tardi, il richiamo della casacca biancoblu è troppo forte e torna dove aveva ben figurato.

Ecco il comunicato ufficiale, postato anche sui canali social del Darmstadt: "Il numero 27 torna al Merck Stadium del Böllenfalltor! Tim Skarke si trasferirà dall'Union Berlin a Darmstadt e si unirà a #sv98 con un contratto di prestito di un anno. Bentornato, Tim!".