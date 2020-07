Konstantinos Mavropanos, difensore greco classe 1997, è un nuovo giocatore dello Stoccarda. Il centrale arriva in prestito dall'Arsenal e ha firmato un accordo fino al 2021. "Voglio ringraziare il mister e la società per la fiducia. Il mio obiettivo è quello di ripagare la loro fiducia con buone prestazioni e fare la mia parte", ha dichiarato il nuovo giocatore dello Stoccarda.

We are delighted to announce the loan signing of @DMavropanos! The 22-year-old joins us on loan until summer 2021 from @Arsenal. ⚪️🔴#VfB pic.twitter.com/ruJjnda5pU

