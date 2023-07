ufficiale Stoccarda, Maglica saluta nuovamente. Il difensore croato va in prestito al Darmstadt

vedi letture

Il croato Matej Maglica si trasferisce in prestito dallo Stoccarda al Darmstadt. Il difensore classe 1998, reduce dall'esperienza in Svizzera col San Gallo, saluta ancora la capitale dello stato di Baden-Württemberg per giocare nella neopromossa biancoblù fino al 30 giugno 2024.

Questo l'annuncio dello Stoccarda: